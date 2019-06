© foto di Federico Gaetano

Ismaily Gonçalves dos Santos, al secolo Ismaily, è il primo possibile colpo della Roma. Lo ha chiesto direttamente Paulo Fonseca, nuovo allenatore giallorosso: il terzino sinistro è uno dei nomi fatti anche nel summit di oggi con la dirigenza del club. Classe 1990, i contatti tra le parti sono in corso: c'è il sì e l'apertura totale da parte del calciatore. La Roma sta aspettando prima di piazzare Aleksandr Kolarov, richiesto in Turchia dal Fenerbahce mentre in Italia c'è l'Inter. Poi occhio all'uscita di Luca Pellegrini, possibile sacrificato sull'altare del FFP. E Ismaily può essere il primo colpo per la Roma, per circa 15 milioni di euro.