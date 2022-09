ufficiale Juan Carlos Garrido torna ad allenare in Egitto. Ha firmato con l'Ismaily

Juan Carlos Garrido torna in pista dopo l'esperienza al Castellon. Il tecnico spagnolo, 53 anni, torna in Egitto, dove aveva già allenato l'Al-Ahly, e firma un contratto con l'Ismaily. Garrido ha allenato in passato anche Betis Siviglia e Villarreal.