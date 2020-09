tmw Roma, pronto il ricorso contro l'inibizione a Fienga e la multa da 7000 euro

vedi letture

La notizia è uscita poco fa: il CEO della Roma, Guido Fienga, per i fatti relativi alle norme anti-Covid non rispettate nella scorsa stagione nella sfida contro il Napoli, è stato inibito per 30 giorni, con il medico sociale Manara squalificato per 20. Oltre a questo il club giallorosso ha ricevuto anche una multa da 7000 euro ma come raccolto dalla nostra redazione la società capitolina è già pronta a fare ricorso.