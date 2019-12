TMW - Roma, se parte Florenzi c'è l'idea Iacoponi

Fonte: Lorenzo Marucci

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La situazione di Alessandro Florenzi non

è delle più semplici da sbrogliare, ma la Roma si sta già cautelando in caso dovesse consumarsi l'addio con il capitano, seppur in prestito. Perché nel mirino dei giallorossi è entrato Simone Iacoponi, difensore del Parma. Sarebbe lui l'eventuale sostituto, perché duttile - può giocare sia a destra che al centro - e ci sarebbero i soli Kolarov, Santon e Spinazzola per i due posti sulle corsie.