TMW - Florenzi bloccato: Fiorentina no, la Roma non vuole darlo al Cagliari

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Alessandro Florenzi rischia di essere nuovamente un caso, anche a gennaio. Perché se è vero che Roberto Mancini gli ha detto - in maniera chiara - di andare a giocare per non perdere il treno dell'Europeo, dall'altra la Roma non ha intenzione di rinforzare una diretta avversaria. Perché il Cagliari, almeno al momento, può concorrere per il quarto posto. Dunque cedere in prestito Florenzi al Cagliari potrebbe essere una mossa masochista (ed evitabile) per i giallorossi che hanno già contribuito con Olsen.

LE ALTRE - C'è un problema evidente per Florenzi, perché l'altra pista che porta alla Fiorentina appare fredda: troppi i 3,5 milioni di ingaggio, senza contare che l'approdo del romanista bloccherebbe il percorso di Lirola. Quindi i viola difficilmente punteranno su di lui, meglio una soluzione come la Sampdoria, oppure l'estero. Anche se, è evidente, la situazione per ora è abbastanza ingarbugliata.