Fonte: Marco Conterio

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sorpasso dello Zenit San Pietroburgo sulla Roma per Wilmar Barrios del Boca Juniors con i russi a caccia di un centrocampista per sostituire Paredes. A questo punto Monchi si butterà alla ricerca del difensore, con Vida del Besiktas primo obiettivo. Il ds giallorosso sta cercando il modo di bloccare la trattativa per il croato e di chiudere sulla base del prestito con obbligo di riscatto, anche se le difficoltà sono diverse soprattutto a causa delle condizioni di vendita che cambiano rapidamente nel corso di queste ultime ore.