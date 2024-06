Atalanta, niente "amichevole" con la Fiorentina: il terzo posto vale 3,5 milioni in più

Nessun obiettivo di classifica tra Atalanta e Fiorentina? Assolutamente no. La sfida del Gewiss Stadium, rinviata a causa del malore e della tragica scomparsa del direttore generale viola Joe Barone, sarà tutt'altro che un'amichevole d'inizio estate: in caso di vittoria, infatti, i nerazzurri potrebbero conquistare il terzo posto in classifica per la quarta volta nella storia del club, un ulteriore traguardo che arricchirebbe una stagione incredibile culminata con la vittoria da parte dei bergamaschi dell'Europa League.

Oltre alla classifica, i nerazzurri potrebbero guadagnare 3,5 milioni di euro in più: come riportato da Calcio e Finanza la differenza tra il quarto e il quinto posto è di 1.5 milioni di euro, mentre tra il quarto e il terzo è di 2. Un ulteriore stimolo per una stagione già incredibile di suo anche a livello finanziario: la vittoria del trofeo europeo e la partecipazione alla prossima Champions fanno la differenza, alle due competizioni bisognerà aggiungere anche la partecipazione alla prossima Supercoppa, con 4 milioni di euro per aver raggiunto la finale e circa un milione ulteriore in caso di vittoria.