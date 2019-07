Fonte: Gianluigi Longari

La Roma continua a lavorare per strappare il talento offensivo Leon Bailey al Bayer Leverkusen. Secondo quanto raccolto da TMW, i rossoneri avrebbero chiesto ai giallorossi il cartellino di Patrik Schick e un conguaglio da 10 milioni di euro per convincersi a lasciare andar il loro esterno classe 1997. Riflessioni in corso per un'operazione che si preannuncia comunque difficile.

Suggestione argentina - Non solo in Germania, Petrachi guarda anche in Argentina per il dopo-El Shaarawy. Piace, sempre secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il classe 1997 Matias Vargas del Velez.