Ufficiale L'Aston Villa blinda la sua stella giamaicana. C'è il rinnovo per l'esterno Leon Bailey

vedi letture

Leon Bailey giura nuovo amore all'Aston Villa. I Villans hanno infatti appena annunciato di aver prolungato il contratto dell'attaccante giamaicano in modo pluriennale, seppur senza specificare la scadenza del nuovo accordo. "Aston Villa è lieto di annunciare che Leon Bailey ha firmato un nuovo contratto con il club. L'ala si è unita a noi nell'estate del 2021 e ha collezionato 87 presenze, segnando 16 gol. Di nazionalità giamaicana, ha segnato 10 volte in tutte le competizioni e ha realizzato 9 assist. Bailey ha iniziato il suo percorso calcistico con il KRC Genk in Belgio, prima di passare al Bayer Leverkusen", si legge nel comunicato appena diramata dalla società di Premier League.

Ecco Bailey posare al fianco di mister Unai Emery sui canali social dell'Aston Villa.