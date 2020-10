tmw Roma, tamponi tutti negativi. Il collettivo giallorosso non è più in isolamento

vedi letture

Buone notizie per la Roma. Stando a quanto raccolto dalla redazione di TMW l'ultimo ciclo di tamponi ha dato esito negativo. Il collettivo giallorosso non è dunque più in isolamento, ma applicherà il protocollo ASL previsto per queste situazioni