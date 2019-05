TMW - Roma, vicino il rinnovo del gioiellino Greco

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La Roma si muove per blindare uno dei suoi gioielli del settore giovanile. Nei prossimi giorni infatti è previsto il prolungamento del contratto di Freddi Greco, esterno classe 2001. Calciatore duttile, può giocare sulla fascia sia in difesa che a centrocampo. E' uno degli elementi più interessanti della Primavera giallorossa, non a caso si allena costantemente in prima squadra. Attualmente il suo contratto scade nel 2021.