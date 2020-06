tmw Roma, visita di controllo a Villa Stuart per Zaniolo: potrà intensificare gli allenamenti

vedi letture

Visita di controllo a Villa Stuart per Nicolò Zaniolo. Tutto sotto controllo per il giocatore della Roma che potrà intensificare gli allenamenti e iniziare a fare contrasti in partitella. Si avvicina dunque sempre più il suo rientro in campo.