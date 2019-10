TMW - Sabelli: "C'è amarezza, la prestazione non è servita a fare punti"

Fonte: Dal nostro inviato, Alessandro Rimi

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Stefano Sabelli, terzino del Brescia, ha parlato in zona mista al termine della sfida persa per 2-1 contro l'Inter: "Siamo consapevoli di avere una classifica non all'altezza, anche se abbiamo una partita in meno. Oggi abbiamo dimostrato chi siamo e cosa vogliamo. Lavoriamo insieme da più di un anno e ci conosciamo. Cercheremo di risalire, metteremo in campo tutto, come abbiamo fatto oggi. Anche con Napoli e Juve, con un pizzico di fortuna in più, potevamo fare punti. Oggi c'è amarezza, la prestazione c'è stata ma non è servita. Domenica a Verona ci aspetta un'altra battaglia".

Oggi hanno esordito Mangraviti e Alfonso.

"Sono bravi ragazzi, se lo meritano. Soprattutto Enri perché è sempre stato a disposizione e anche Mangra si è allenato sempre stando sul pezzo, sono ragazzi giovani e auguro loro la miglior carriera possibile".