tmw Saint Etienne, Lacroix si svincola: ci sono Sion e Al Jazira, piace al Frosinone in caso di A

Leo Lacroix è a un bivio della sua carriera. Dopo quattro anni al Saint Etienne, con i prestiti al Basilea e Amburgo, il difensore classe 1992 è in scadenza, in seguito a una stagione da quasi separato in casa. L'idea è quella di rimanere in uno dei cinque campionati top anche per riconquistare eventualmente la Nazionale, in vista dell'Europeo della prossima stagione.

TRA SION E AL JAZIRA - Gli interessamenti, per un giocatore a parametro zero (e il campionato finito, come la Ligue1) sono molteplici. Sul tavolo ci sono due offerte, una del Sion e una dell'Al Jazira, con un ingaggio importante, ma per ora c'è l'intenzione di aspettare. Anche perché l'Istanbul Basaksehir ha già manifestato l'interesse.

LA SERIE A - Negli anni passato Lacroix è stato accostato alla Sampdoria, senza però un affondo vero e proprio. Può essere un obiettivo del Frosinone in caso di approdo nella massima serie, ma sarebbe un'opzione valida solo con la promozione.