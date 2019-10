© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

E' fatta per il passaggio di Andrea Bertolacci alla Sampdoria. Accordo totale, tra domani e lunedì mattina arriva a Genova. Già effettuata con successo la prima parte delle visite mediche. Bertolacci ha firmato col Doria un anno di contratto: entrambe le parti hanno concordato di andare avanti una stagione per studiarsi, per valutarsi, per mettersi in gioco. E all'interno del possibile ribaltone societario, hanno scelto la soluzione più funzionale per entrambi: tanto è contata, in questo, anche la volontà del giocatore, che voleva tornare in una città come Genova che conosce bene e per la quale ha detto di no a soluzioni tra Italia ed estero.