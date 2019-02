TMW - Samp, Murru: "Preferivo giocare peggio e fare almeno un punto"

Fonte: Dall'inviato Alessandro Rimi

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Il terzino della Samp Nicola Murru ha commentato la sconfitta di San Siro anche in zona mista. Queste le sue parole raccolte dall'inviato di TMW: "Torniamo a casa con zero punti, ma abbiamo fatto una buona partita. Siamo un gruppo forte e unito, andiamo avanti nonostante le difficoltà di questo periodo. Le tre sconfitte consecutive non ci rendono sereni in campo come quando vinciamo. Siamo comunque convinti che i risultati arriveranno presto, speriamo già da domenica".

Sulla corsa per l'Europa: "Non penso che quest'obiettivo pesi, noi ci crediamo. Dobbiamo fare il nostro, ma ci sono anche le altre squadre che vanno forte. Siamo costretti a rispondere partita dopo partita".

Sul ko immeritato: "Abbiamo imposto il nostro gioco a tratti, giocandocela fino alla fine. Avrei preferito sinceramente giocare peggio e magari portare a casa almeno un punto".