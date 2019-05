TMW - Samp, si cerca lo sconto sul riscatto di Defrel: offerti 9 mln alla Roma

Fonte: Andrea Losapio

Dopo una buona stagione, fatta di 36 presenze, 11 gol e 4 assist, la Sampdoria vorrebbe riscattare Gregoire Defrel dalla Roma. Il problema, secondo quanto raccolto da TMW, sta nella cifra pattuita per il riscatto del cartellino del francese: la scorsa estate le due società si erano accordate per una cifra di 13 milioni di euro, ma ora la Samp vorrebbe ottenere uno sconto. E in tal senso il presidente Ferrero avrebbe già messo sul piatto una proposta da 9 milioni di euro. Sullo sfondo la questione legata alle tempistiche, visto che i giallorossi vorrebbero monetizzare entro e non oltre il 30 giugno per sistemare il bilancio della stagione da poco conclusa.