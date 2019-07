© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Parma e Genoa, anche la Sampdoria in queste settimane ha sondato il terreno per Miha Zajc. Secondo quanto raccolto da TMW, il giovane e talentoso fantasista sloveno sarebbe infatti uno dei calciatori monitorati dalla dirigenza blucerchiata per portare più fantasia nello scacchiere di mister Di Francesco. Il classe '94, obiettivo anche del Betis in Spagna, ha lasciato l'Empoli lo scorso gennaio per 6,5 milioni di euro più il cartellino di Salih Ucan.