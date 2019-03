TMW - Sampdoria, Audero: "Meritavamo un punto, pareggio più giusto"

Fonte: Dall'inviato a Genova, Andrea Piras

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Emil Audero, portiere della Sampdoria, ha così commentato la sconfitta casalinga patita dai blucerchiati in casa contro l'Atalanta: "Hanno sfruttato gli episodi chiave. Secondo me meritavamo anche un punto, il pareggio sarebbe stato giusto dopo una partita equilibrata. Peccato: tornare a casa con una sconfitta non è bello ma ci dà da pensare per il futuro, perché possiamo fare meglio. Il primo gol è sporcato da Andersen, e mi ha beffato. Sul secondo hanno fatto un gran gol al volo, difficile impattare così da posizione defilata. Poi ha fatto una bellissima parata il portiere loro. È stato reattivo ed era ben posizionato, bisogna fargli gli applausi. Europa? Abbiamo ancora tante partite davanti, e l'importante è rimanere agganciati. Se facciamo bene e continuiamo a crederci possiamo farcela. Il mister non parla dopo la partita: alla ripresa analizzeremo tutto", le parole dell'estremo difensore doriano dalla zona mista del Ferraris.