Fonte: Andrea Losapio

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

È fatta per il ritorno di Lorenzo Tonelli alla Sampdoria, come raccolto dalla nostra redazione. Il difensore, classe 1990, non è mai sceso in campo in questa prima parte di stagione col Napoli mentre la passata stagione, in prestito alla Samp ha raccolto 20 presenze, segnando un gol.