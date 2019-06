TMW - Sampdoria, Ferrero: "Oggi l'incontro con Giampaolo? No"

Fonte: Dal nostro inviato, Antonio Vitiello

© foto di Insidefoto/Image Sport

"Oggi l'ncontro con Giampaolo? No". Così Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, a margine della riunione Lega a Milano in merito al summit che potrebbe andare in scena già con il tecnico blucerchiato per la rescissione del contratto. Giampaolo è già promesso sposo al Milan, ma prima dovrà risolvere l'accordo con la Samp.