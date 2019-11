TMW - Sampdoria, Gabbiadini: "Mister Ranieri ha portato tanta serenità"

Fonte: Andrea Piras

Manolo Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, commenta in zona mista il successo ottenuto contro l'Udinese. Queste le sue parole raccolte da TMW: "La classifica ci deve dare morale, ma non abbiamo fatto niente. Dobbiamo rimanere concentrati altrimenti rischiamo subito di tornare in zona retrocessione. Il mio gol è stato importantissimo, siamo rientrati nello spogliatoio con più fiducia.

Tante rimonte da parte nostra? Sì, ma sarebbe meglio non passare in svantaggio".

Le scelte in attacco?" Dobbiamo farci trovare sempre pronti, decide il mister. A volte gioco io, a volte gioca un altro, non è un problema. L'importante è farsi sempre trovare pronti".

I gol sono arrivati da calcio piazzato? "Sì è vero, ma abbiamo portato a casa i tre punti, l'importante è vincere e salire in classifica, non come arrivano i gol".

Quagliarella? "Anche se non segna fa un lavoro importante per la squadra, il gol non è tutto".

Mister Ranieri cosa ha portato? "Ci ha dato tanta serenità, quella che prima mancava. Non siamo abituati a stare in basso alla classifica, il mister è molto esperto, ci ha dato serenità e siamo tranquilli.