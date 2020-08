tmw Sampdoria, il giovane D'Amico verso il Chievo: prestito per una stagione

Possibile cambio maglia per il giovane classe 2000 della Sampdoria, Felice D'Amico. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com il club blucerchiato potrebbe sta infatti per cederlo al Chievo Verona in prestito per la prossima stagione.