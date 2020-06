tmw Sampdoria, la gara con l'Inter nel mirino: Ferrari prosegue l'iter riabilitativo

Sta per concludersi una nuova settimana di lavoro per la Sampdoria. Si continua a lavorare al centro sportivo "Gloriano Mugnaini" in vista del ritorno in campo previsto il 21 giugno a San Siro contro l'Inter. Mister Claudio Ranieri ha di fatto ripreso la preparazione come una sorte di ritiro pre campionato con sedute che si alternano fra esercizi fisici, tecnica e tattica per provare i nuovi automatismi e i dettami del tecnico romano.

C’è anche Alex Ferrari - Tutto il gruppo è a disposizione del mister blucerchiato eccezion fatta di Lorenzo Tonelli che oggi ha svolto un allenamento personalizzato in palestra. Diverso il discorso legato ad Alex Ferrari. Il difensore ex Verona si era infortunato ai legamenti del crociato lo scorso 27 dicembre e sta piano piano recuperando in vista del rush finale. Il centrale infatti sta proseguendo l’iter riabilitativo a Bogliasco.

Prosegue la preparazione - Il campionato piano piano si riavvicina e, per forza di cosa, la Sampdoria alza i giri del motore. Per domani intanto è prevista una seduta mattutina a Bogliasco mentre per la prossima settimana Claudio Ranieri continuerà a valutare la rosa a disposizione e continuare ad oliare i meccanismi prima che inizi il percorso finale della Serie A con un obiettivo da raggiungere: la salvezza.