TMW - Sassuolo, Caputo: "Spero di fare tanti gol. Siamo una squadra forte"

Fonte: dall'inviato Emanuele Pastorella

Dalla serata di presentazioni del Sassuolo, il nuovo attaccante nero-verde Francesco Caputo ha parlato ai microfoni dei media presenti: "Questo entusiasmo nei confronti miei e della squadra è uno stimolo a fare ancora meglio, è la nostra forza e non ci può che far bene. Spero di poter fare tanti gol, per me, per i compagni e la società. Io ci metterò tutto me stesso, per ottenere il massimo. Alla fine poi però sarà il campo a dare i giudizi. Devo ringraziare la squadra: ho trovato un gruppo sano, e con il capitano Magnanelli abbiamo fatto tante battaglie da avversari, mentre oggi mi ha fatto subito sentire partecipe. I presupposti sono ottimi, dobbiamo solo lavorare e crescere. Di Sassuolo tutti me ne hanno parlato come realtà bella e tranquilla. Bisogna rifare come l'anno scorso, per me questa è una squadra forte che può togliersi soddisfazioni. Il nostro obiettivo è fare più punti possibili per la salvezza. Le difficoltà ci saranno".