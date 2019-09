© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non è stata una serata semplice a Reggio Emilia per Roberto De Zerbi. Il tecnico ha avuto un confronto dopo la fine della gara contro l'Atalanta, ma l'idea è quella di non forzare decisioni affrettate. Per questa la sfida contro il Brescia, di venerdì prossimo, può essere decisiva per il suo futuro. La situazione rimane intricata dopo la quarta sconfitta in sei gare.