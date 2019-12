TMW - Sassuolo, De Zerbi: "Stiamo crescendo. Turati oggi sfortunato"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha commentato così in zona mista il match pareggiato oggi contro il Cagliari: “Pensavamo di vincere, abbiamo segnato due gol, poi il rigore sbagliato e dispiace per la rimonta subita. Questo è il calcio quindi dobbiamo continuare così perché il campo ci dice che stiamo crescendo e che riusciamo a mettere in difficoltà tutti. Stiamo facendo bene, oggi non ne usciamo ripagati ma dobbiamo avere fede in quello che si fa".

Cosa è mancato?

"E' difficile dirlo. Abbiamo preso un gol un po' così, il secondo un tiro non imparabile e è arrivato il 2-2. Ma non rimprovero nulla a nessuno"

Berardi? Turati?

"Turati è stato sfortunato su entrambi i gol ma non ho niente da imputargli. Berardi ha fatto bene fin quando ne aveva, non era il caso di spremerlo fino alla fine e l'abbiamo sostituito perché affaticato"

State giocando un nuovo calcio, il calendario vi permetterà di cercare punti?

"I punti sono sempre preziosi e si lavora sempre per cercarli. Noi abbiamo scelto questa strada che rispecchia le nostre caratteristiche. Dobbiamo continuare a crederci come adesso. Questo è un campionato difficile".