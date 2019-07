© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Mancava qualche dettaglio dovuto anche ad un inserimento importante del Saint Etienne, ma alla fine la presenza di Roberto De Zerbi è stata determinante. E in settimana il Sassuolo accoglierà un nuovo rinforzo per la difesa. Si tratta di Andrew Gravillon dell’Inter. Un’operazione che era già stata impostata e che tra domani e dopodomani si sbloccherà definitivamente. Gravillon arriva al Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, pronto per una nuova avventura. E per essere protagonista in neroverde...