TMW - Sassuolo, fatta per Defrel-Chiriches: cifre e dettagli

Fonte: Niccolò Ceccarini

Doppio colpo per il Sassuolo: il club di Squinzi sistema l'attacco con Gregoire Defrel, in arrivo dalla Roma. In difesa invece, dal Napoli, arriva Vlad Chiriches. Defrel arriva alla corte di De Zerbi in prestito oneroso a 3 milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 12. Stessa formula per Chiriches: prestito con obbligo di riscatto da 10 milioni con 2 di bonus.