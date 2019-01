Fonte: Raimondo De Magistris

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Si fa sempre più concreta la possibilità di un trasferimento di Mauricio Lemos al Besiktas. Secondo quanto raccolto da TMW, infatti, la trattativa tra il club turco e il Sassuolo per il difensore in queste ore sta andando avanti. Il classe '95 è stato richiesto in prestito con diritto di riscatto.