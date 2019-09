TMW - Sassuolo, Magnanelli: "Tanti errori tecnici. Abbiamo aiutato il Parma"

Fonte: dal nostro inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Francesco Magnanelli, centrocampista del Sassuolo, ha analizzato la sconfitta di Parma in zona mista: "È stata la classica partita sporca. Abbiamo sbagliato tantissimo a livello tecnico e per noi è una cosa che accade raramente avvantaggiando il Parma sui loro punti forti. Meno male torniamo in campo fra due giorni, cercando di mettere subito da parte la gara di questa sera, imparando dagli errori commessi. La crescita di una squadra passa anche da gare come questa. Non era la sera giusta per un certo tipo di calcio. Abbiamo perso tanti contrasti, tanti mezzi palloni e abbiamo agevolato i punti forti del Parma. L'Atalanta? Sono in una condizione strepitosa, tanti interpreti e grande mentalità. Dovremo affrontarli con il nostro calcio, senza lasciare nulla al caso. Lotta salvezza? Negli altri anni ad inizio anno sapevi quali erano le rivali per la salvezza. Quest'anno invece si fa veramente fatica. Le neopromosse hanno qualità, tante altre si sono rinforzate. Era tanto che non si vedeva una Serie A così competitiva".