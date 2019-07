TMW - Sassuolo, Pedro Obiang già a lavoro nel ritiro di Vipiteno

Fonte: dall'inviato Antonio Parrotto

Dopo la firma di ieri pomeriggio e l'ufficialità arrivata in serata, Pedro Obiang quest'oggi si è messo a disposizione di mister De Zerbi per dare il via alla nuova esperienza al Sassuolo. Il centrocampista ex West Ham, come testimonia la foto in calce, si è unito questo pomeriggio al ritiro neroverde di Vipiteno per iniziare a lavorare coi nuovi compagni.