tmw Sassuolo, seduta pomeridiana al Mapei Center. Riabilitazione per Romagna, ok Berardi

Proseguono i lavori in casa Sassuolo. I neroverdi, tornati a lavorare in gruppo da sabato scorso, dopo aver osservato un giorno di riposo (domenica) stanno lavorando a spron battuto, seguendo le indicazioni di mister Roberto De Zerbi (tornato al comando della truppa) e del suo staff. Dopo la doppia seduta di ieri, la formazione neroverde si è ritrovata quest'oggi al Mapei Football Center per una seduta pomeridiana. Lavoro misto a gruppi e a gruppo completo per gli emiliani che potrebbero dare il via alle danze in caso di ripartenza del campionato, giocando con l'Atalanta e recuperando così il match della 25esima giornata (l'alternativa prevede sempre un viaggio in Lombardia, con altri nerazzurri ad ospitare i neroverdi, ovvero l'Inter). Assente Filippo Romagna che nell'ultima gara contro il Brescia aveva riportato la rottura del tendine rotuleo sinistro e ha già iniziato il percorso riabilitativo presso l'Isokinetic di Bologna. Hanno recuperato invece gli altri infortunati Toljan e Berardi (entrambi, come il difensore classe '97, ko contro il Brescia).