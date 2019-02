Fonte: Dimitri Conti

Il giocatore del Sassuolo Stefano Sensi ha commentato in zona mista la gara persa contro l’Empoli: “Dobbiamo essere bravi a resettare, dimenticare questa partita e ricominciare a lavorare già da domani. Se non entri con la mentalità giusta poi è difficile recuperare, non abbiamo dato risposte. Dobbiamo dimenticarci ma anche ricordarci questa gara, in modo da giocare diversamente se dovesse ricapitare. Nel 2019 abbiamo fatto un solo gol, ma ne abbiamo fatti tanti nel 2018. Sicuramente manca cattiveria, fa tutto parte della mentalità. Domani riprendiamo gli allenamenti, lavoreremo per farci trovare al 100% e per far sì che in campo non entri la stessa squadra di oggi. Vogliamo affrontare partita dopo partita, il campionato è ancora lungo e alla fine vedremo quanti punti faremo”.