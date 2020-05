tmw Sbrollini (Italia Viva): "Necessità di una quarantena di gruppo da rivedere"

vedi letture

Mentre tra FIGC, Governo e Lega Serie A continuano i confronti e gli scontri, abbiamo analizzato la situazione con l’onorevole Daniela Sbrollini, senatrice e responsabile del dipartimento Sport di Italia Viva: “Io sono intervenuta anche in diretta l’altro ieri, durante l’informativa del ministro Spadafora. Ho ribadito anzitutto che, come gruppo politico, siamo per la ripartenza in sicurezza. Bisogna fidarsi dei medici e del protocollo della FIGC, parliamo di persone competenti. Le società in primo luogo stanno facendo i tamponi e i test sierologici, sono le prime interessate a garantire il massimo della sicurezza”.

Ritiene che vi siano alcune cose nel protocollo del CTS da rivedere?

“Beh, sicuramente l’idea di scaricare il contagio sui medici sportivi. E anche la necessità di una quarantena per tutta la squadra, mi sembra che altri Paesi stiano andando in direzioni diverse. Il protocollo proposto dal Ministero dello Sport ci sembra troppo complicato, più indirizzato a non consentire la ripresa del campionato. Come se non si conoscesse il valore, economico ma non solo, del calcio e degli sport in generale”.