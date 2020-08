tmw Schick verso il Leverkusen. Accelerata dopo l'addio di Havertz, i dettagli dell'offerta

vedi letture

Tutto confermato. Con la cessione di Kai Havertz al Chelsea, il Bayer Leverkusen non ha perso tempo. Contatto e accelerata per Patrik Schick. Il ds Voeller sta cercando di chiudere in queste ore con la Roma, il Lipsia sembra superato. Richiesta da 30, affare di poco inferiore comprensivo di bonus. Schick è vicino alle Aspirine e a una nuova avventura in Bundes, stavolta a titolo definitivo.