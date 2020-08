tmw Roma, per Schick rilancio importante del Bayer Leverkusen: affare vicino alla chiusura

Patrik Schick è, da diverse settimane, il nome più caldo in uscita dalla Roma: secondo quando da noi raccolto ora il Bayer Leverkusen sarebbe pronto a fare sul serio per lui, che non è stato riscattato dal Lipsia nonostante un buonissimo campionato. L'attaccante ceco, che Giampaolo vorrebbe tornare ad allenare col suo Torino, sembra sempre più vicino alla permanenza in Germania, anche se con una maglia diversa.