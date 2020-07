tmw Schillaci: "Dybala può ancora migliorare. Mi piace Immobile e mi rivedo in lui"

Nell'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com Totò Schillaci ha parlato anche dell'Inter e non solo: "I nerazzurri hanno speso molto, erano stati allestiti per vincere. La squadra ha lasciato a desiderare in alcuni momenti ma è comunque seconda. Difficile competere con l'organico della Juve. Tra gli attaccanti mi piace moltissimo Immobile, parte da lontano, gioca sul filo del fuorigioco e spero possa dare un bel contributo anche in nazionale. Il mio calcio era diverso ma credo che Immobile mi somigli un po'. E poi stravedo per Dybala, cresciuto nel Palermo. Può ancora migliorare. Deve giocare con continuità. La forma si trova giocando sempre. Anche Belotti è progredito tanto, ha acquisito carattere e fiducia"

