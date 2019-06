TMW - Shakhtar, Stepanenko: "Roma? In Champions non ci fu superiore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato in esclusiva da TMW per presentare il suo ormai ex allenatore Paulo Fonseca, il centrocampista dello Shakhtar Donetsk Taras Stepanenko ha ricordato anche l'eliminazione inflittagli dalla Roma nella Champions del 2017-2018: "Contro la Roma fummo eliminati, ma non giocammo certo peggio dei nostri avversari. All'andata da noi vincemmo 2-1 e, se non fosse stato per le parate di Alisson, avremmo sicuramente potuto segnare molti più gol. All'Olimpico fummo battuti 1-0 e i giallorossi passarono il turno proprio grazie alla rete realizzata fuori casa. Il campionato italiano è chiaramente più competitivo rispetto al nostro, ma quella Roma non si dimostrò affatto superiore al nostro Shakhtar".