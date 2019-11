TMW - SPAL, Colombarini: "Cessioni come quella di Lazzari necessarie"

Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

A margine della presentazione della nuova partnership tra SPAL e VB Impianti, nuovo main sponsor di maglia per le prossime otto gare, il patron Simone Colombarini ha analizzato il momento dei biancazzurri. Queste le sue parole raccolte da TMW: “La SPAL è viva, la società è viva. Ci crediamo e faremo di tutto per raggiungere la salvezza in questa categoria e per poterci poi rafforzare dal punto di vista societario. Anche se bisogna stare attenti a non fare il passo più lungo della gamba, cercando di raggiungere il nostro obiettivo con un occhio ai bilanci”.

Come valuta il vostro bilancio?

“La stagione 2019-20 è stata la prima con una plusvalenza importate, soprattutto in seguito alle cessioni di Lazzari e a quelle di altri giocatori, utili per raggiungere il pareggio di bilancio. Sono operazioni necessarie per rimanere in vita. Per continuare a mantenere un monte ingaggi come il nostro, che riteniamo adatto alla categoria, bisogna investire. Se oggi abbiamo una squadra interamente di proprietà è dovuto agli investimenti fatti in questi e a quelli che faremo”.

Come procede la questione relativa allo stadio?

"Il perito ha chiesto ulteriori 60 giorni di proroga per la perizia. Aspettiamo ancora per vedere di cosa si parla, ma siamo piuttosto tranquilli, visto che ci è stata confermata l’agibilità. Magari si andrà più nel dettaglio per capire quali interventi e quali migliorie fare per il futuro, chiarendo anche eventuali responsabilità di aziende che hanno partecipato ai lavori”.

Torna il campionato e ci sarà la sfida col Genoa.

“Le partite sono tutte importanti, a maggior ragione se si gioca contro una squadra che lotta per la salvezza. Veniamo da periodo amaro di punti e di prestazioni altalenanti. Lunedì sera recupereremo qualche giocatore che ci è mancato e spero di vedere nella SPAL quei giusti propositi di aggressività, voglia di vincere e portare a casa il risultato. Una squadra viva e determinata per portare a casa tre punti fondamentali”.

Petagna resterà?

“Quelle che si leggono sono solo voci e indiscrezioni. Ad oggi non c’è nulla di veramente concreto, non si è parlato di niente. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a fine campionato con la squadra più competitiva possibile e credo che Andrea sia uno di quei giocatori indispensabili per poter realizzare tutto ciò”.