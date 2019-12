TMW - Spal, Colombarini: "Dobbiamo capire come affrontare la stagione"

Fonte: Dall'inviato Soattin

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il patron della Spal, Simone Colombarini ha parlato in zona mista a margine della gara con il Brescia. Ecco le sue parole riprese da Tuttomercatoweb.com:

Abbiamo sentito poco fa Mattioli che ha parlato di una notte di riflessione...

"Si, purtroppo sono qui a commentare una partita che non avremmo mai voluto commentare. Anche questa volta abbiamo perso e dobbiamo capire come affrontare il resto del campionato. La situazione è delicata, non ce lo saremmo mai aspettati vedendo anche la caratura delle avversarie"

C'è una spiegazione?

"Ciò che mi dispiace è vedere che la grinta viene messa in campo solo quando non c'è più nulla da perdere. Oggi mi sarebbe piaciuto vedere un atteggiamento più convinto dai nostri dal 1 minuto. Abbiamo messo in campo molta più voglia per raggiungere il pareggio ma le occasioni create le abbiamo spagliate".

Semplici è in discussione?

"Non è la posizione dell'allenatore, noi sappiamo che dal punto di vista economico abbiamo fatto un grande sforzo e oggi dobbiamo fare i conti con una situazione di classifica che non è quella aspettata. Dobbiamo fare riflessioni a largo spettro".

Il calendario che vi aspetta non è semplice...

"Il calendario non sarà un problema, non ci deve preoccupare. Bensì l'atteggiamento, quando si affrontano partite che si dice voler vincere".

Quanto siete preoccupati?

"Più delusi perché sappiamo di aver fatto tutto il possibile, dispiace trovarsi in questa situazione. Dobbiamo lavorare tanto per risalire la china".