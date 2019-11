© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Simone Colombarini, patron della SPAL, ha parlato a margine della presentazione della nuova partnership con VB Impianti, nuovo main sponsor di maglia per le prossime otto gare, affrontando anche l'argomento relativo al futuro di Andrea Petagna: "Quelle che si leggono sono solo voci e indiscrezioni. Ad oggi non c’è nulla di veramente concreto, non si è parlato di niente. Il nostro obiettivo è quello di arrivare a fine campionato con la squadra più competitiva possibile e credo che Andrea sia uno di quei giocatori indispensabili per poter realizzare tutto ciò”.

