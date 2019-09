TMW - SPAL, F. Colombarini: "Strada in salita, molto scoscesa. Vedo scuro"

Fonte: dall'inviato Davide Soattin

Francesco Colombarini, proprietario della SPAL, ha così parlato in zona mista al termine della partita persa 1-3 dalla sua squadra contro il Lecce: "Se facciamo qualche punto qui bene, diversamente non possiamo pensare di farli a Torino, Roma o Milano. La strada adesso è molto in salita, e anche piuttosto scoscesa. Le cause delle sconfitte dovete trovarle voi. Per rimediare le soluzioni non le so... Mica possiamo prendere Messi, o cacciare l'allenatore? Non sono preoccupato, c'è di peggio. Anno scorso a Roma comunque abbiamo fatto sei punti... Non so, però comincio a vedere un po' scuro davanti. Se scenderemo, giocheremo la B".