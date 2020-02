vedi letture

tmw SPAL, F. Colombarini: "Contro la Juve non sembravamo l'ultima in classifica"

Francesco Colombarini, patron della SPAL, ha analizzato in zona mista la sconfitta odierna contro la Juve. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Mi è piaciuto molto l'agonismo messo in campo dai nostri giocatori. Non è stata certo una partita da ultima in classifica. C'è stata competizione, i ragazzi hanno fatto una grande partita e si sono impegnati moltissimo. Siamo soddisfatti della prestazione, penso che siamo sulla strada giusta".