TMW - SPAL, Floccari: "Sconfitta che fa male. Serve solo lavorare"

Fonte: dal nostro inviato Davide Soattin

Sergio Floccari, capitano della SPAL, ha analizzato il ko interno di questa sera contro il Lecce: "Non si può non essere delusi. Oggi ci attendevamo tutto un altro risultato e un altro tipo di partita. Purtroppo non è stato così. Abbiamo preso quattro tiri in porta, due su rigore. Abbiamo pagato a caro prezzo determinati errori. Servirebbe un po' di serenità in più in certe situazioni. Sentivamo la gara ma ci siamo esposti a ripartenze contro una squadra che vive con entusiasmo il suo momento positivo. Non ci sono ricette per risolvere i nostri problemi. Serve solo lavorare, sempre a testa alta. A caldo è una sconfitta che fa molto male, ma ci sono ancora tante partite davanti e non dobbiamo perdere serenità. Gli infortuni? Purtroppo stanno arrivando tutti insieme e tutti nello stesso settore di campo

Concorrenza più attrezzata? Il campionato si è livellato verso l'alto ma sono i momenti. In un'altra fase potrebbe esserci una classifica completamente diversa".