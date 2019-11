TMW - SPAL, Mattioli: "A gennaio faremo qualcosa. Ma niente rivoluzione"

Fonte: Dall'inviato Antonio Parrotto

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il presidente della SPAL Walter Mattioli si è detto sereno, seppur mastichi amaro per il pari, dopo la gara interna con il Genoa parlando della prestazione e della corsa salvezza: “Si sperava in qualcosa di diverso, abbiamo iniziato timorosi, ci siamo un po' ripresi e invece abbiamo commesso degli errori. Mi ero ripromesso di parlare in un certo modo, sereno, ma oggi non posso dire che sono contento per la prova che ho visto in campo. Abbiamo avuto una grande occasione, siamo passati in vantaggio, ma dopo un minuto abbiamo subito il pari ed è subentrato un po' di timore e abbiamo cercato di portare a casa un punto. Un punto importante per il proseguo del nostro campionato. Sono sempre fiducioso e spero che buttino via un po' di questo timore che hanno addosso e che inizino a giocare come sanno. Nervosismo? Queste sono partite che abbiamo preparato con la speranza di vincere, c’era tanta aspettativa da parte di tutti e non riuscire a vincere provoca nervosismo, ma bisogna stare calmi. Io ho sempre creduto nei sogni e nei miracoli e abbiamo tanto tempo per rimediare perché questa squadra può fare molto di più di quanto mostrato finora. Sono convintissimo ancora oggi che ce la faremo anche se sarà dura fino all’ultimo minuto dell’ultima giornata. - continua Mattioli – Mercato? Io penso che la squadra sia ottima, ma valuteremo cosa fare. Cercheremo di fare qualcosa con quello che abbiamo a disposizione, ma non sarà una rivoluzione. Serve calma e serenità nelle decisioni”.