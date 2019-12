TMW - SPAL, Mattioli: "Semplici? Faremo nel nostre riflessioni"

Fonte: Davide Soattin

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

"Non mi aspettavo una gara del genere, specialmente il primo tempo nel quale non abbiamo giocato bene. A mio parere non è stato schierato neanche il modulo giusto per provare a vincere la gara. Diverso è stato il secondo tempo momento nel quale, non avendo più nulla da perdere abbiamo dato tutto. Guardando la partita nel complesso non abbiamo mai tirato in porta, tante cose non sono andate bene. Alterniamo troppo partite belle e gare in ombra come oggi, c'è tanto da lavorare" così Walter Mattioli in mixed zone al termine della brutta sconfitta interna subita dalla SPAL contro il Brescia. Il patron biancazzurro ha espresso tutta la sua delusione e amarezza per il momento vissuto dalla squadra.

La posizione di Semplici è al vaglio della società? "Ci siamo ripromessi di fare un punto, le altre volte abbiamo sempre dato per scontato di continuare. Probabilmente continueremo ancora ma dobbiamo cercare di capire cosa non va. Siamo stati molto pazienti e siamo tutti consapevoli di avere una buona squadra quindi cercheremo di capire cosa non va. Sicuramente faremo una riflessione sulla situazione attuale"

Questa è una squadra che ha come organico la salvezza? "Secondo me si anche se a gennaio ci saranno degli innesti. Anche oggi, tra noi e il Brescia, secondo me c'è una notevole differenza a favore della SPAL. Quindi dobbiamo valutare il perché di queste prestazione, sicuramente qualche giocatore potrebbe dare di più ma fondamentalmente sono tutti professionisti importanti quindi faremo un punto della situazione sia tra noi che con loro. peggio di così non si può andare".

A vostro giudizio qualche giocatore non sta dando quanto potrebbe? "Sicuramente qualcuno non è al meglio, non so se per stanchezza o cosa. Qualcuno sicuramente non sta dando quello che ci si aspettava".

SPAL ultima in classifica: "La posizione non mi fa paura, mi dispiace per i tifosi. Ho visto l'amarezza nei loro occhi, ma penso che con qualche risultato si possa migliorare. La mia unica preoccupazione è il perché di queste prestazioni. Sicuramente noi dirigenti e la proprietà faremo una riflessione sulla situazione".