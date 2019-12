Fonte: dal nostro inviato, Davide Soattin

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Alessandro Murgia, centrocampista della SPAL, ha parlato in zona mista dopo la vittoria contro il Lecce in Coppa Italia. Queste le sue parole raccolte da TMW: "Abbiamo fatto una buona prestazione, sono contento per il primo gol con questa maglia e per la vittoria importante che ci dà fiducia in vista del campionato. La Coppa Italia è importante, la vogliamo affrontare al meglio anche contro il Milan. La sfida contro il Brescia è molto molto importante, ci prepareremo al meglio per portare a casa il risultato. Le rondinelle vengono da un momento particolare ma conosciamo il loro valore".