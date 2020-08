tmw SPAL, pronta un'offerta per Kragl. Possibile scambio: il Benevento vuole Valoti

vedi letture

La SPAL è già al lavoro per costruire la squadra in vista della prossima stagione. Il club di Ferrara è pronto ad avanzare un'offerta per Oliver Kragl, centrocampista tedesco classe '90 tra i protagonisti della promozione del Benevento.

Il club campano non vorrebbe privarsi di Kragl, ma a sbloccare la trattativa potrebbe essere l'inserimento nell'affare di Mattia Valoti, classe '93 che piace molto alla società sannita.