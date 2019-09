TMW - SPAL, Sala: "Pjanic, che prodezza. Ma abbiamo ritrovato certezze"

Fonte: Dall'inviato, Davide Soattin

Jacopo Sala, laterale della SPAL, ha commentato in zona mista il ko odierno con la Juventus. Questo quanto raccolto da TMW: "È stata una partita difficile, lo sapevamo. Abbiamo fatto un gran bel primo tempo contro la più forte squadra d'Italia e una delle migliori del mondo. Pjanic ha segnato con una prodezza, ci sta contro la Juve. Ma noi abbiamo ritrovato le certezze che c'erano mancate, a partire dal gioco. Sabato abbiamo un'altra grande partita col Parma e dobbiamo giocare come all'inizio del match di oggi. Ci servirà la spinta dei nostri tifosi, che ci fanno sempre sentire il loro calore. Personalmente, sono contento di aver ritrovato la maglia da titolare, anche se devo ritrovare anche la miglior condizione possibile per aiutare più che posso i miei compagni".